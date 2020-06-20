Кіпр вибірково тестуватиме пасажирів у своїх аеропортах 

Кіпр вибірково тестуватиме пасажирів, що прибувають до його аеропортів, з метою захисту від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Заступник офіційного речника уряду Кіпру Панайотіс Сентонас заявив, що цей захід було вжито за рекомендацією консультативного медичного експертного органу, "щоб не ризикувати позитивною епідеміологічною картиною", створеною країною за останні кілька місяців.

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Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну заявив, що працівники охорони здоров'я в аеропортах прагнуть провести вибіркове тестування 10-15% з 1500 пасажирів, які, згідно з оцінками, будуть прибувати щодня протягом наступних кількох тижнів.

Раніше Кіпр зобов'язався покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них отримає позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в острівній державі.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше заявляв, що після покращення епідемічної ситуації в Україні розглянуть можливість відкриття з 1 липня авіасполучення з Кіпром.

До кінця червня кордони ЄС для громадян третіх країн, зокрема України, залишаються закритими для несуттєвих подорожей, серед яких туристичні.