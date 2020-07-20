Кипр заявляет о прибытии зараженных мигрантов из оккупированной части острова

Министр здравоохранения Кипра заявил, что через неплотную линию прекращения огня на этнически разделенном острове в страну могут просачиваться искатели убежища, инфицированные коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр Костас Иоанну указал на проблему после того, как ряд мигрантов, которые недавно переехали с севера в поисках убежища на международно признанный юг, получили положительный результат на Covid-19.

Иоанну сказал, что два месяца назад правительство распорядилось, чтобы все мигранты проходили тестирование на Covid-19, прежде чем они попадут в центры приема.

По меньшей мере восемь сирийских мигрантов, которые пересекли границу на юге на прошлой неделе, как сообщается, получили положительный результат.

Иоанну рассказал, что проверки на коронавирус проводятся на нескольких контрольно-пропускных пунктах, расположенных вдоль 180-километровой неконтролируемой буферной зоны. Но мигранты ищут другие, более отдаленные пути, чтобы перебраться на юг, который является частью Европейского Союза.

Контрольно-пропускные пункты открылись в конце прошлого месяца после того, как их закрыли на три месяца из-за ограничения, связанные с коронавирусом. Однако кипрское правительство по-прежнему запрещает иностранцам пересекать границу из-за неопределенности относительно уровня заражения вирусом на севере страны. На юге Кипра зарегистрировано более 1000 случаев инфицирования и 19 подтвержденных случаев смерти от вируса.

"Вирус все еще здесь, мы не лишились его, как многие думают, и если мы не примем защитные меры, то у нас могут возникнуть проблемы в будущем", - сказал Иоанну.

Более трех четвертей мигрантов, которые искали убежища на юге Кипра, перебрались туда с севера острова.