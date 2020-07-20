Білорусь вперше за 12 років призначила посла в США

Президент Білорусі вперше за 12 років призначив посла в США – ним став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

До "похолодання" у двосторонніх відносинах Кравченко вже працював у посольстві Білорусі в США. У 2007 році він був радником посольства Білорусі в США, з 2008-го по 2014-й — тимчасовим повіреним у справах Білорусі в США.

У 2014 році Кравченко повернувся до Мінська і очолював відділ США і Канади управління Америки, а потім — управління Америки МЗС. На посаду заступника міністра був призначений в 2017 році.

Нагадаємо, в Білорусі і США з 2008 року немає послів. Їх місця займають тимчасові повірені.

Після введення США санкцій щодо концерну "Белнефтехим" посол Білорусі Михайло Хвостов був відкликаний з Вашингтона для консультацій, а Мінськ за наполяганням білоруської сторони покинула посол Карен Стюарт. Кількість американських дипломатів в республіці за наполяганням білоруської сторони було скорочено з 35 до п'яти. Поступово штат американських дипломатів був розширений до 10 осіб.

У березні 2019 року глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив американську сторону про зняття обмежень на число американських дипломатів.

Держсекретар США Майкл Помпео під час свого візиту до Мінська 1 лютого 2020 року заявив, що найближчим часом США призначать посла в Білорусі.

3 лютого американські ЗМІ назвали ім'я дипломата, який може очолити посольство США в Білорусі після 12-річної перерви — Джулі Фішер, яка зараз займає посаду заступника помічника держсекретаря США по Західній Європі та ЄС.