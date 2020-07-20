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Німецькі винищувачі приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Литві

Понеділок, 20 липня 2020, 18:36

Винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини приєдналися до місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Міноборони Литви.

"Військово-повітряні сили Німеччини зміцнюють безпеку в Балтійському регіоні, приєднавшись до Іспанії і Великої Британії, які здійснюють місію повітряної охорони НАТО в Литві. Різні сили НАТО, які прибувають в Литву, надсилають чіткий сигнал усім потенційним агресорам і забезпечують колективну безпеку в регіоні", - йдеться в заяві.

Тепер повітряний простір Литви, Латвії та Естонії охороняють 15 винищувачів НАТО.

За інформацією Delfi, на литовську базу Шяуляй додатково дислокований контингент ВПС Німеччини з винищувачами з 71-го тактичного крила відповідно до двосторонньої угоди Німеччини та Британії.

Вони приєдналися до вже дислокованого в Литві англійської контингенту, який здійснює місію повітряної поліції разом з представниками ВПС Іспанії.

Таким чином, в Шяуляї дислоковані винищувачі ВПС Іспанії, Британії і Німеччині, на естонській базі Емарі - винищувачі ВПС Франції.

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється з 2004 року, коли Литва, Латвія і Естонія стали членами альянсу.

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