Німецькі винищувачі приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Литві

Винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини приєдналися до місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Міноборони Литви.

"Військово-повітряні сили Німеччини зміцнюють безпеку в Балтійському регіоні, приєднавшись до Іспанії і Великої Британії, які здійснюють місію повітряної охорони НАТО в Литві. Різні сили НАТО, які прибувають в Литву, надсилають чіткий сигнал усім потенційним агресорам і забезпечують колективну безпеку в регіоні", - йдеться в заяві.

German Air Forces 🇩🇪 strengthen security in Baltic region by joining Spanish 🇪🇸 & 🇬🇧 UK which conduct #NATO air-policing mission in Lithuania✈️

Different NATO forces coming to Lithuania send a clear message to all potential aggressors & ensure collective security in the region 🇱🇹 pic.twitter.com/8rnD2AgNJ2