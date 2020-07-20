Немецкие истребители присоединились к миссии воздушной полиции НАТО в Литве

Истребители Eurofighter ВВС Германии присоединились к миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Минобороны Литвы.

"Военно-воздушные силы Германии укрепляют безопасность в Балтийском регионе, присоединившись к Испании и Великобритании, которые проводят миссию по воздушной охране НАТО в Литве. Различные силы НАТО, прибывающие в Литву, посылают четкий сигнал всем потенциальным агрессорам и обеспечивают коллективную безопасность в регионе", - говорится в заявлении.

German Air Forces 🇩🇪 strengthen security in Baltic region by joining Spanish 🇪🇸 & 🇬🇧 UK which conduct #NATO air-policing mission in Lithuania✈️

Different NATO forces coming to Lithuania send a clear message to all potential aggressors & ensure collective security in the region 🇱🇹 pic.twitter.com/8rnD2AgNJ2 — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) July 20, 2020

Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей НАТО.

По информации Delfi, на литовскую базу Шяуляй дополнительно дислоцирован контингент ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.

Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании.

Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.