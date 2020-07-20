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Немецкие истребители присоединились к миссии воздушной полиции НАТО в Литве

Понедельник, 20 июля 2020, 18:36

Истребители Eurofighter ВВС Германии присоединились к миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Минобороны Литвы.

"Военно-воздушные силы Германии укрепляют безопасность в Балтийском регионе, присоединившись к Испании и Великобритании, которые проводят миссию по воздушной охране НАТО в Литве. Различные силы НАТО, прибывающие в Литву, посылают четкий сигнал всем потенциальным агрессорам и обеспечивают коллективную безопасность в регионе", - говорится в заявлении.

Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей НАТО.

По информации Delfi, на литовскую базу Шяуляй дополнительно дислоцирован контингент ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.

Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании.

Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

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