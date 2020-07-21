Саміт ЄС досягнув компромісу щодо прив’язки бюджету до верховенства права

Ідея прив’язати дотримання верховенства права до виплат з бюджету ЄС стала одним з найгостріших питань на саміті в Брюсселі і в результаті кінцеве формулювання цього суперечливого пункту у тексті домовленостей було суттєво пом’якшене.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

У первинному тексті висновків саміту, який пізніше було змінено, згадувалася система "для усунення явних загальних недоліків в ефективному управлінні органів влади держав-членів щодо дотримання верховенства права, коли це необхідно, з метою захисту належного виконання бюджету ЄС, включаючи фонд відновлення ЄС (NGEU), та фінансових інтересів Союзу".

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Натомість було ухвалено компромісний варіант тексту, який просто підкреслює важливість захисту фінансових інтересів ЄС і верховенства права та стверджує, що фінансові інтереси Союзу повинні бути захищені відповідно до загальних принципів, закладених у Союзних договорах, зокрема цінностей, викладених у статті 2 Договору ЄС.

Глава Єврокомісії заявила, що у тексті "дуже чітко відображено чітке прагнення до верховенства права і чітке прагнення захищати фінансові інтереси Союзу".

Проурядові ЗМІ в Угорщині назвали таке формулювання перемогою прем'єр-міністра Віктора Орбана на саміті, оскільки вимога дотримання верховенства права не отримала значної ваги у фінансовій угоді.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш моравецький заявив, що прямого зв’язку між верховенством права та бюджетними коштами в угоді немає.

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Як пише агентство AFP, на саміті лідери досягли компромісу щодо верховенства права, за якого будь-які скорочення виплат з бюджету ЄС після пропозиції Єврокомісії повинні бути схвалені кваліфікованою більшістю Ради ЄС. Для цього необхідні голоси 55% країн ЄС, які представляють 65% від загальної чисельності населення блоку.

Нагадаємо, Польща та Угорщина не погоджувалися на механізм заморожування грошей ЄС для країн, що порушують верховенство права. Вони погрожували заблокувати домовленість про новий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро та фонд відновлення обсягом 750 млрд євро.

Країни-члени ЄС Угорщина і Польща часто піддаються нападкам в Брюсселі за те, що вони нібито підривають європейські правові стандарти та демократичні цінності.