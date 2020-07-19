Польща не погоджується на прив’язку верховенства права до бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий заявив у неділю, що не погодиться з новим механізмом заморожування грошей ЄС для країн, що порушують верховенство права.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він сказав у Брюсселі, коли 27 глав ЄС прибули на третій день саміту щодо порятунку економіки Євросоюзу.

Новий механізм щодо замороження виплат запропонований в рамках семирічного бюджету ЄС, який сформовано з урахуванням впливу коронавірусної кризи.

За словами Моравецького, лідери ЄС як і раніше розділені щодо багатьох питань. Зокрема, щодо бюджетних "знижок", управління новим фондом відновлення економіки, пропорцією між безповоротними грантами і кредитами та кліматичними вимогами.

"Є дуже загальна норма щодо верховенства права, якою, як ми добре це бачили в Польщі за останні кілька років, сильно зловживали. З такою загальною умовою ми не можемо погодитися. Це інструмент в руках більш сильних країн, які можуть почати шантажувати інші країни", - цитує Моравецького Politico.

Суперечку щодо механізму забезпечення верховенства права з країнами ЄС має і Угорщина. Прем’єр Віктор Орбан висловив невдоволення позицією Нідерландів щодо цього питання, заявивши, що Марк Рютте його ненавидить. Він додав, що колишній комуністичний режим "використовував нечіткі юридичні терміни, точно такі ж, як ті, що прописані в пропозиції нідерландця".

Нагадаємо, лідери ЄС в суботу, після двох днів напружених переговорів, не змогли домовитися про масштабний фонд для відновлення своїх економік після пандемії коронавірусу і продовжили свій саміт ще на день.

На саміті обговорюють запропонований фонд відновлення обсягом 750 мільярдів євро і бюджет ЄС на 2021-27 роки обсягом понад 1 трильйон євро.