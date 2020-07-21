Саммит ЕС достиг компромисса по привязке бюджета к верховенству права

Идея привязать соблюдение верховенства права к выплатам из бюджета ЕС стала одним из самых острых вопросов на саммите в Брюсселе и в результате конечная формулировка этого противоречивого пункта в тексте договоренности были существенно смягчена.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В первоначальном тексте выводов саммита, который позже был изменен, упоминалась система "для устранения явных общих недостатков в эффективном управлении органов государств-членов по соблюдению верховенства права, когда это необходимо, с целью защиты надлежащего выполнения бюджета ЕС, включая фонд восстановления ЕС (NGEU), и финансовых интересов Союза".

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В итогебыло принято компромиссный вариант текста, который просто подчеркивает важность защиты финансовых интересов ЕС и верховенства права и утверждает, что финансовые интересы Союза должны быть защищены в соответствии с общими принципами, заложенными в Союзных договорах, в частности ценностями, изложенными в статье 2 Договора ЕС.

Глава Еврокомиссии заявила, что в тексте "очень четко отражено четкое стремление к верховенству права и четкое стремление защищать финансовые интересы Союза".

Проправительственные СМИ в Венгрии назвали такую ​​формулировку победой премьер-министра Виктора Орбана на саммите, поскольку требование соблюдения верховенства права не получило значительного веса в финансовой сделке.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что прямой связи между верховенством права и бюджетными средствами в соглашении нет.

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Как пишет агентство AFP, на саммите лидеры достигли компромисса относительно верховенства права, при котором любые сокращения выплат из бюджета ЕС после предложения Еврокомиссии должны быть одобрены квалифицированным большинством Совета ЕС. Для этого необходимы голоса 55% стран ЕС, представляющих 65% от общей численности населения блока.

Напомним, Польша и Венгрия не соглашались на механизм замораживания денег ЕС для стран, нарушающих верховенство права. Они угрожали заблокировать договоренность о новом бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро и фонде восстановления объемом 750 млрд евро.

Страны-члены ЕС Венгрия и Польша часто подвергаются нападкам в Брюсселе за то, что они якобы подрывают европейские правовые стандарты и демократические ценности.