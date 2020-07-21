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В Кремлі кажуть про поки що відсутні умови для нормандського саміту в Берліні 

Вівторок, 21 липня 2020, 14:49

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що для проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні поки що не створено необхідних умов. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пєсков сказав у вівторок в коментарі російському агентству "Интерфакс". 

"Поки що для цього немає необхідного ґрунту", - сказав Пєсков у вівторок, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що дату чергового саміту може бути визначено найближчим часом.

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Зеленський у вівторок на пресконференції у Києві заявив, що Росія "не проти" зустрічі у нормандському форматі в Берліні і зараз Україна очікує на дату її проведення. 

"Зараз ми розуміємо, що в принципі у нас є підтвердження з німецької сторони, французької сторони. І є погодження, що РФ теж не проти зустрічатися. Тому що всі розуміють, як важливо для нас зустрічатися у цьому форматі", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, остання зустріч лідерів у нормандському форматі відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.

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