В Кремлі кажуть про поки що відсутні умови для нормандського саміту в Берліні 

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що для проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні поки що не створено необхідних умов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пєсков сказав у вівторок в коментарі російському агентству "Интерфакс".

"Поки що для цього немає необхідного ґрунту", - сказав Пєсков у вівторок, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що дату чергового саміту може бути визначено найближчим часом.

Зеленський у вівторок на пресконференції у Києві заявив, що Росія "не проти" зустрічі у нормандському форматі в Берліні і зараз Україна очікує на дату її проведення.

"Зараз ми розуміємо, що в принципі у нас є підтвердження з німецької сторони, французької сторони. І є погодження, що РФ теж не проти зустрічатися. Тому що всі розуміють, як важливо для нас зустрічатися у цьому форматі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, остання зустріч лідерів у нормандському форматі відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.