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Прем'єрка Данії, чиє весілля переносили двічі, нарешті вийшла заміж

Четвер, 16 липня 2020, 10:29

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вийшла заміж після того, як її весілля було відкладене торік, а потім перенесене через напружений графік на роботі. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

42-річна Фредеріксен напередодні опублікувала фото у своєму Facebook, на якому вона з чоловіком тримаються за руки на виході з церкви. Вона підписала фото одним словом "Так" і червоним серцем. 

 

Її чоловік - 55-річний фотограф Бо Тенгберг. За інформацією данських ЗМІ, пара одружилася на острові Мьон в південно-східній Данії.

Метте Фредеріксен стала наймолодшим прем’єр-міністром Данії 27 червня 2019 року.  Через парламентські вибори торік парі довелося відкласти весілля на липень цього року. 

Однак на 17 і 18 липня, коли пара планувала одружитися, був призначений спеціальний саміт ЄС, і Фредеріксен повинна бути в Брюсселі в суботу. Тож парі довелося одружитися на кілька днів раніше. 

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Данія ЄвроЖиття
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