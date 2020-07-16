Прем'єрка Данії, чиє весілля переносили двічі, нарешті вийшла заміж

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вийшла заміж після того, як її весілля було відкладене торік, а потім перенесене через напружений графік на роботі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

42-річна Фредеріксен напередодні опублікувала фото у своєму Facebook, на якому вона з чоловіком тримаються за руки на виході з церкви. Вона підписала фото одним словом "Так" і червоним серцем.

Її чоловік - 55-річний фотограф Бо Тенгберг. За інформацією данських ЗМІ, пара одружилася на острові Мьон в південно-східній Данії.

Метте Фредеріксен стала наймолодшим прем’єр-міністром Данії 27 червня 2019 року. Через парламентські вибори торік парі довелося відкласти весілля на липень цього року.

Однак на 17 і 18 липня, коли пара планувала одружитися, був призначений спеціальний саміт ЄС, і Фредеріксен повинна бути в Брюсселі в суботу. Тож парі довелося одружитися на кілька днів раніше.