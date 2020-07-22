Чорногорія, що називала себе вільною від коронавірусу, оголосила про епідемію

Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Від середи вводиться кілька нових тимчасових заходів, мета яких - подальше запобігання поширенню коронавірусу, в той же час полегшуються заходи в деяких муніципалітетах, де епідеміологічний ризик був знижений.

Носіння захисних масок на відкритому повітрі і в приміщенні стає обов'язковим на всій території Чорногорії, включаючи дітей старше 7 років, за винятком пляжів і національних парків, за умови дотримання фізичної дистанції і інших заходів безпеки.

Зібрання людей на всій території держави обмежуються максимум 40 особами у відкритих громадських місцях і 20 особами в закритих, із зобов'язанням дотримуватися дистанції не менше двох метрів.

У зв'язку з надзвичайно високим епідеміологічним ризиком, створюваним певними групами населення, дію заходів, прийнятих 30 червня, було продовжено до 6 серпня. Йдеться про заборону дискотек / барів і нічних клубів / барів, а також заборону на організацію весіль, випускних, днів народження та інших приватних урочистостей.

Дію заходів, прийнятих 7 липня, було продовжено до 30 липня, що означає заборону на проведення розважальних і музичних програм в закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, їдалень, готельних ресторанах і аналогічних закладах громадського харчування), в тому числі в пляжних барах (концерти, живі виступи музикантів і груп, живі виступи ді-джеїв та ін.).

Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії раніше ввела заборону на проведення всіх політичних і релігійних зборів у зв'язку із зростанням захворюваності COVID-19. Нові хворі були виявлені в червні, всупереч тому, що в другій половині травня влада Чорногорії оголосила перемогу над епідемією.