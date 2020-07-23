В Туреччині усі школи отримають безкоштовні маски

В Туреччині усі школі країни безкоштовно отримають маски, коли навчальні заклади вперше відкриються на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Міністр освіти Зія Селчук заявив, що міністерство безкоштовно надасть учням маски, які можна буде випрати.

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"Ми видамо їх не один раз на рік. Ми будемо поширювати їх, коли прийде час. У нас немає проблем з масками. Ми очікуємо, що школярі будуть носити маски всюди", - сказав він в інтерв'ю CNN Turk.

Він зазначив, що у кожній школі буде створено епідемічну раду, яка стежитиме за належним прибиранням.

"Ця рада перевірятиме, як прибирають у школах і транспорті", - сказав міністр.

Він додав, що дистанційне навчання триватиме, навіть коли школи будуть відкриті.

Міністерство освіти Туреччини оголосило, що школи будуть відкриті 31 серпня у новому навчальному році.

Туреччина закрила школи через пандемію коронавірусу в середині березня.