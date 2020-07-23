В Туреччині усі школи отримають безкоштовні маски
В Туреччині усі школі країни безкоштовно отримають маски, коли навчальні заклади вперше відкриються на тлі пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
Міністр освіти Зія Селчук заявив, що міністерство безкоштовно надасть учням маски, які можна буде випрати.
"Ми видамо їх не один раз на рік. Ми будемо поширювати їх, коли прийде час. У нас немає проблем з масками. Ми очікуємо, що школярі будуть носити маски всюди", - сказав він в інтерв'ю CNN Turk.
Він зазначив, що у кожній школі буде створено епідемічну раду, яка стежитиме за належним прибиранням.
"Ця рада перевірятиме, як прибирають у школах і транспорті", - сказав міністр.
Він додав, що дистанційне навчання триватиме, навіть коли школи будуть відкриті.
Міністерство освіти Туреччини оголосило, що школи будуть відкриті 31 серпня у новому навчальному році.
Туреччина закрила школи через пандемію коронавірусу в середині березня.