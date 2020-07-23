В Турции все школы получат бесплатные маски

В Турции все школе страны бесплатно получат маски, когда учебные заведения впервые откроются на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Министр образования Зия Селчук заявил, что министерство бесплатно предоставит ученикам маски, которые можно будет постирать.

Читайте также С 1 июля возобновятся некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной - Зеленский

"Мы выдадим их не один раз в год. Мы будем распространять их, когда придет время. У нас нет проблем с масками. Мы ожидаем, что школьники будут носить маски везде", - сказал он в интервью CNN Turk.

Он отметил, что в каждой школе будет создан эпидемический совет, который будет следить за надлежащей уборкой.

"Этот совет будет проверять, как убирают в школах и транспорте", - сказал министр.

Он добавил, что дистанционное обучение будет продолжаться, даже если школы будут открыты.

Министерство образования Турции объявило, что школы будут открыт 31 августа во новом учебном году.

Турция закрыла школы из-за пандемии коронавируса в середине марта.