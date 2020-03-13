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В Туреччині - другий хворий з коронавірусом, закривають школи та університети

П'ятниця, 13 березня 2020, 09:57

Туреччина підтвердила другий випадок коронавірусу на своїй території.

Про це заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа, пише "Європейська правда".

За його словами, другий пацієнт входив до близького кола першого хворого з COVID-19. "Ми вжили необхідні заходи для запобігання можливого поширення вірусу", - написав міністр у Twitter.

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Про другий випадок хвороби у п'ятницю стало відомо після того, як Анкара оголосила про серію заходів щодо стримування поширення вірусу.

Турецькі школи будуть закриті на один тиждень, а університети - на три тижні з 16 березня. Спортивні заходи будуть проводитися без глядачів до кінця квітня, повідомляє Reuters.

Закордонні візити президента Ердогана будуть відкладені на невизначений час, а турецькі чиновники  повинні будуть отримати дозвіл на виїзд за кордон.

До оголошення в середу першого випадку коронавірусу Туреччині вдавалося уникнути спалаху, хоча всі її сусіди, за винятком охопленої війною Сирії, повідомляли про випадки захворювання. В Ірані особливо багато випадків зараження і смертей.

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Коронавірус Туреччина
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