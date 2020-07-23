Последние изменения в закон о госзакупках противоречат ассоциации с ЕС - премьер

Законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который должен предоставить преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" во время поездки в Брюссель.

Премьер стал первым чиновником, который публично признал противоречие между законопроектом и ассоциацией, хотя по данным ЕП, в непубличном общении правительство предупреждало об этом депутатов.

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"В нынешней редакции проект закона не соответствует некоторым параметрам соглашения об ассоциации, поэтому конечно правительство будет настаивать на том, что мы должны откорректировать редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала международные соглашения, и не только Соглашение об ассоциации", - заявил премьер .

Шмыгаль подчеркнул, что он принципиально поддерживает преференции для национальных производителей, но их можно достичь без нарушения обязательств Украины.

"Мы должны поддерживать своих производителей, но в то же время я не сторонник нарушения международных соглашений. Закон принят в первом чтении - достаточно жесткий в отношении наших международных партнеров, хотя интересный для нашей промышленности и экономики. Наша задача - найти золотую середину, поддержать собственную промышленность, но не нарушить наши международные соглашения, подписанные с ЕС, с ВТО и т.д. ", - пояснил глава правительства.

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"Нужно понимание, что не может идти о жесткой локализации - когда ставятся квалификационные критерии, допуск или недопуск. Это была бы дискриминация - не допускать кого-то, кто не имеет украинской составляющей. Их надо допускать.

Но речь может идти об использовании в госзакупках неценовых критериев в размере 30%, которые, возможно, будут давать какую-то фору и преференции товарам, которые имеют определенную составляющую национального производства", - заявил премьер-министр.

Денис Шмыгаль не исключил, что европейская сторона будет поднимать этот вопрос на встречах в Брюсселе, хотя заверил "Европейскую правду", что "пока европейские партнеры совершенно спокойно это воспринимают, потому что понимают, что это первое чтение".

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