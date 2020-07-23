Уряд готовий внести до парламенту ратифікацію Стамбульської конвенції - віцепрем'єр

Уряд готовий внести на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Наразі наш фокус на найкращому впровадженні цього законодавства, необхідно продемонструвати на життєвих прикладах в Україні, що таке законодавство ефективно працює", - сказала Стефанішина, яку цитує офіс віцепремєра.

Вона також додала, що сьогодні Україна на крок ближче до ратифікації Стамбульської конвенції, оскільки парламент попереднього скликання вже ухвалив закони, які фактично впроваджують основні положення.

"Уряд взяв лідерство у питанні забезпечення рівності чоловіків та жінок в Україні. Крім того, я неодноразово наголошувала, що питання боротьби з домашнім насильством є одним з моїх пріоритетів", - зазначила Стефанішина.

Стамбульська конвенція – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина. Стамбульська конвенція є першим документом, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Україна одна з перших країн, яка підписала Конвенцію ще в 2011 році, але досі не ратифікувала. Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн.

Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.