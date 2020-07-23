Кабмин готов внести в парламент ратификацию Стамбульской конвенции - вице-премьер

Правительство готово внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сейчас наш фокус на лучшем внедрении этого законодательства, необходимо продемонстрировать на примерах в Украине, что такое законодательство эффективно работает", - сказала Стефанишина, которую цитирует офис вицепремера.

Она также добавила, что сегодня Украина на шаг ближе к ратификации Стамбульской конвенции, поскольку парламент предыдущего созыва уже принял законы, которые фактически вводят основные положения.

"Правительство взяло лидерство в вопросе обеспечения равенства мужчин и женщин в Украине. Кроме того, я неоднократно отмечала, что вопрос борьбы с домашним насилием является одним из моих приоритетов", - отметила Стефанишина.

Стамбульская конвенция - Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, которая была открыта для подписания 11 мая 2011 в Стамбуле, Турция.

Стамбульская конвенция является первым документом, юридически обязывающим создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Украина одна из первых стран, подписавших Конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор ее не ратифицировала. Сейчас Стамбульскую конвенцию ратифицировпли более 30 стран.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину ратифицировать ее без промедления. В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно количество жертв достигает 1,1 миллиона.