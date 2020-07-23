ЄС і Білорусь провели спеціальну зустріч, говорили про вибори і безпеку АЕС

У Брюсселі відбулася спеціальна зустріч чиновників Європейського союзу та Білорусі, яка була зосереджена на ситуації у галузі прав людини та демократії в контексті майбутніх президентських виборів 9 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"ЄС підтвердив свою стурбованість у зв'язку з недотриманням Білоруссю основних свобод та схоже свавільним виключенням кандидатів з виборчого процесу. ЄС закликав Білорусь звільнити всіх затриманих політичних активістів, забезпечити їм доступ до адвоката, а також на справедливе, неупереджене та прозоре розслідування", - йдеться у заяві.

ЄС висловив жаль, що Білорусь своєчасно не продовжила запрошення для Офісу ООН з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) та закликала дотримуватися міжнародних виборчих стандартів впродовж решти виборчого процесу.

Сторони також обговорили стан переговорів щодо пріоритетів партнерства між ЄС та Білорусі, важливим засобом активізації двостороннього співробітництва в рамках Східного партнерства.

"Сторона ЄС підкреслила важливість подальшої тісної співпраці Білорусі з Європейською групою регуляторів ядерної безпеки під час виконання стрес-тесту на Білоруській АЕС", - йдеться у заяві.

Делегацію ЄС очолив Люк Девінь, виконуючий обов'язки директора з питань Східної Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій. Делегацію Білорусі очолював заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.

Раніше повідомлялося, що Литва обговорить можливість внести представників влади Білорусі в чорний список через їх роль в репресіях проти опозиції і ЗМІ.