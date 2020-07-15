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У Білорусі - масові затримання учасників акцій протесту після рішення ЦВК

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У Білорусі - масові затримання учасників акцій протесту після рішення ЦВК

Середа, 15 липня 2020, 09:54

У Мінську та інших містах Білорусі у вівторок ввечері відбулися  стихійні акції протесту через рішення ЦВК не реєструвати кандидатів у президенти - понад дві сотні осіб затримано. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Незважаючи на попередження правоохоронців, ввечері 14 липня на вулиці міст Білорусі вийшли люди, незадоволені підсумками реєстрації кандидатів в президенти. З семи претендентів ЦВК зареєструвала лише п'ятьох. 

Зокрема, кандидатом не зареєстрували головного опонента Лукашенка Віктора Бабарико. Це рішення негайно засудив Європейський Союз.

Акції протесту пройшли в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові. Люди збиралися переважно у центрі міст, але в Мінську вийшли і на околицях. 

 

Протестувальники шикувалися в "ланцюги солідарності", автомобілі, що проїжджали повз, сигналили, а люди у відповідь плескали в долоні. 

Акції супроводжувалися затриманнями із застосуванням сили, а подекуди й сутичками з правоохоронцями. 

 

За даними правозахисників, тільки в Мінську було затримано понад 150 осіб. Станом на 01:30 15 липня повідомлялося про як мінімум 215 затриманих по всій країні. Без затримань обійшлося тільки в Гродно і Могильові. 

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