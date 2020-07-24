Парламент Болгарії схвалив перестановки в уряді

Національні збори Болгарії проголосували за перестановки в уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство BGNES.

За відставку міністрів і призначення їхніх наступників проголосували 116 депутатів, 89 були проти.

Відразу після голосування в залі пролунали крики "відставка".

Дебати про зміни в уряді і голосування проходили за відсутності прем'єр-міністра Бойка Борисова. Опозиційна Соціалістична партія неодноразово закликала його поважати законодавчий орган і прийти до зали пленарних засідань.

Однак спікера Цвета Караянчева пояснила, що прем'єр-міністр не зможе прийти до парламенту, тому що зайнятий. "Я хочу нагадати правила і Конституцію, де немає чіткої вимоги про присутність прем'єр-міністра. Він вносить свої зміни до Ради міністрів, але немає ніяких перешкод для того, щоб пан Томіслав Дончев, як заступник прем'єр-міністра, представив їх", - пояснила Караянчева.

Уряд залишили міністр фінансів Владислав Горанов, міністр внутрішніх справ Младен Маринов, міністр економіки Еміль Караніколов, міністр охорони здоров'я Кирил Ананьєв і міністр туризму Ніколіна Ангелкова.

Колишній віцепрем'єр з економічної та демографічної політики Маріана Ніколова стала міністром туризму. МВС очолив Христо Терційський, а МОЗ - директор Александрівської лікарні Костянтин Ангелов. Міністром економіки став колишній заступник міністра Лашезар Борисов. Кирил Ананьєв повернувся до міністерства фінансів в якості міністра.

Перестановки в уряді Болгарії відбуваються на тлі масштабних протестів, які понад два тижні тривають у Болгарії і головною вимогою яких є відставка уряду на чолі з прем’єром.

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