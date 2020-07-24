Парламент Болгарии одобрил перестановки в правительстве

Национальное собрание Болгарии проголосовало за перестановки в правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство BGNES.

За отставку министров и назначение их преемников проголосовали 116 депутатов, 89 были против.

Сразу после голосования в зале раздались крики "отставка".

Дебаты об изменениях в правительстве и голосовании проходили при отсутствии премьер-министра Бойко Борисова. Оппозиционная Социалистическая партия неоднократно призывала его уважать законодательный орган и прийти в зал пленарных заседаний.

Однако спикера Цвета Караянчева пояснила, что премьер-министр не сможет прийти в парламент, потому что занят. "Я хочу напомнить правила и Конституцию, где нет четкого требования о присутствии премьер-министра. Он вносит свои изменения в Совета министров, но нет никаких препятствий для того, чтобы господин Томислав Дончев, как заместитель премьер-министра, представил их", - пояснила Караянчева.

Правительство покинули министр финансов Владислав Горанов, министр внутренних дел Младен Маринов, министр экономики Эмиль Караниколов, министр здравоохранения Кирилл Ананьев и министр туризма Николина Ангелкова.

Бывший вицепремьер по экономической и демографической политике Мариана Николова стала министром туризма. МВД возглавил Христо Терцийский, а Минздрав - директор Александровской больницы Константин Ангелов. Министром экономики стал бывший заместитель министра Лашезар Борисов. Кирилл Ананьев вернулся в министерство финансов в качестве министра.

Перестановки в правительстве Болгарии происходят на фоне масштабных протестов, которые более двух недель продолжаются в Болгарии и главным требованием которых является отставка правительства во главе с премьером.