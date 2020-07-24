Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС приняли правила трансграничных путешествий в условиях коронавируса

На всех авиарейсах в ЕС маски будут обязательными для пассажиров от 6 лет

Тысячи мусульман впервые провели молитву в Святой Софии, превращенной в мечеть

В МИД рассказали, что показала расшифровка "черных ящиков" сбитого лайнера МАУ






Парламент Болгарии одобрил перестановки в правительстве

Пятница, 24 июля 2020, 11:49

Национальное собрание Болгарии проголосовало за перестановки в правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство BGNES.

За отставку министров и назначение их преемников проголосовали 116 депутатов, 89 были против.

Сразу после голосования в зале раздались крики "отставка".

Дебаты об изменениях в правительстве и голосовании проходили при отсутствии премьер-министра Бойко Борисова. Оппозиционная Социалистическая партия неоднократно призывала его уважать законодательный орган и прийти в зал пленарных заседаний.

Однако спикера Цвета Караянчева пояснила, что премьер-министр не сможет прийти в парламент, потому что занят. "Я хочу напомнить правила и Конституцию, где нет четкого требования о присутствии премьер-министра. Он вносит свои изменения в Совета министров, но нет никаких препятствий для того, чтобы господин Томислав Дончев, как заместитель премьер-министра, представил их", - пояснила Караянчева.

Правительство покинули министр финансов Владислав Горанов, министр внутренних дел Младен Маринов, министр экономики Эмиль Караниколов, министр здравоохранения Кирилл Ананьев и министр туризма Николина Ангелкова.

Бывший вицепремьер по экономической и демографической политике Мариана Николова стала министром туризма. МВД возглавил Христо Терцийский, а Минздрав - директор Александровской больницы Константин Ангелов. Министром экономики стал бывший заместитель министра Лашезар Борисов. Кирилл Ананьев вернулся в министерство финансов в качестве министра.

Перестановки в правительстве Болгарии происходят на фоне масштабных протестов, которые более двух недель продолжаются в Болгарии и главным требованием которых является отставка правительства во главе с премьером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария
powered by lun.ua