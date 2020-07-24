Британія і США звинуватили РФ у використанні зброї, що загрожує супутникам

США і Велика Британія звинуватили Росію у випробуваннях протисупутникової зброї в космосі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Генерал Джон Реймонд, глава нових космічних сил США, заявив, що випробування снаряда, проведене 15 липня, було "ще одним свідченням триваючих зусиль Росії по розробці і випробуванню систем космічного базування і відповідало опублікованій Кремлем військовій доктрині застосування зброї, яка піддає ризику космічні активи США і союзників".

Він сказав, що зброя була запущена з одного з двох супутників, які маневрували поруч з урядовим супутником США на початку цього року. Росія наполягала на тому, що її космічна діяльність носить виключно мирний характер, але за словами Реймонда, діяльність космічного апарату, що брав участь у запуску, не відповідає його офіційному призначенню в якості інспекційного супутника.

Глава космічного управління Британії Харві Сміт заявив: "Ми стурбовані тим, як Росія випробувала один зі своїх супутників, запустивши снаряд з характеристиками зброї".

"Дії такого роду загрожують мирному використанню космосу і можуть призвести до утворення сміття, яке може становити загрозу для супутників і космічних систем, від яких залежить світ. Ми закликаємо Росію уникати подальших подібних випробувань" - сказав він.

"Ми також закликаємо Росію продовжувати конструктивну роботу з Британією та іншими партнерами щодо заохочення відповідальної поведінки в космосі" – додав Сміт.