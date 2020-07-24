У Британії закликали переглянути ліцензію кремлівського каналу RT

Лейбористська партія закликала медіарегулятора Великобританії Ofcom переглянути ліцензію російського телеканалу RT на тлі "тривожних одкровень" в нещодавній доповіді по Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Комітет з розвідки і безпеки заявив, що Британія є "явно метою" для дезінформаційних кампаній, і припустив, що є свідчення "серйозних спотворень у висвітленні, що надається російськими державними міжнародними мовними компаніями, такими як RT".

У листі до регулятора міністр культури, засобів масової інформації та спорту в тіньовому кабінеті опозиційної партії Джо Стівенс також вказала на рішення суду, в якому говориться, що репортажі RT завдавали "шкоду".

Стівенс сказала, що у звіті комітету "пояснюється роль, яку RT грає в поширенні дезінформації і спробах більш широкого політичного впливу за кордоном з боку Росії".

Вона попросила Ofcom "терміново" переглянути ліцензію RT.

Стівенс заявила, що лейбористи "прихильні до вільної преси і розмаїття ЗМІ, але RT - протилежне цьому". Вона додала, що компанія порушила код Ofcom понад 20 разів з моменту виходу в ефір у Великобританії.

Заступник головного редактора RT Анна Бєлкіна сказала, що регулятор повинен "бути повністю незалежним" і припустила, що лейбористи чинять "політичний тиск" на Ofcom.

RT, формально відома як Russia Today, розпочала мовлення на міжнародному рівні в 2005 році, обіцяючи "більш збалансовану картину" Росії. Російське державне інформаційне агентство виходить в ефір англійською, арабською та іспанською мовами і є більш ніж в 100 країнах.

У 2018 році Ofcom оштрафувала мережу на 200 тисяч фунтів за порушення правил неупередженості телебачення в семи програмах, присвячених отруєнню в Солсбері.

Нагадаємо, Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмітрієм Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.

Пропагандистську російську мережу каналів RT, яка в минулому називалася Russia Today, раніше заборонила Національна рада з електронних ЗМІ Латвії.