Литва слідом за Латвією заборонила трансляцію каналів RT

Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмітрієм Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT", - сказав BNS Голова комісії Мантас Мартішюс.

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За його словами, рішення вступає в силу з дати його публікації онлайн, тобто з четверга.

Мартішюс підкреслив, що рішення зупинити програми ухвалено через санкції щодо Кисельова.

"Пан Кисельов - він не повинен отримувати вигоду, тому ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз - і в Литві", - додав Мартішюс.

За даними комісії, в Литві показують п'ять каналів мережі RT: сам RT, його версію RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Пропагандистську російську мережу каналів RT, яка в минулому називалася Russia Today, раніше заборонила Національна рада з електронних ЗМІ Латвії.