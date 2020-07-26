Польша собирается выйти из Стамбульской конвенции

Министр юстиции Польши Збигнев Зьобро заявил о намерениях страны о денонсации Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

"В понедельник мы подадим заявление в министерство семьи, труда и социальной политики о проведении официальной работы с денонсации так называемой Стамбульской конвенции", - сообщил Зьобро.

Министр юстиции сказал, что польское законодательство является примерным, когда речь идет о стандартах защиты женщин от насилия. Зьобро добавил, что правительство "Объединенной правицы", в отличие от, как он заявил, левых, не говорил, а действовал по этому вопросу.

По его словам, в Стамбульской конвенции на сегодня нет решений по защите женщин, которые бы Польша не выполнила, а в некоторых областях польские высшие стандарты.

Обосновывая вывод о денонсации конвенции Зьобро заявил, что в ней есть положение "идеологического характера, которые мы не принимаем и считаем вредными".

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

Ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что правительство готово внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.