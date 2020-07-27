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Кількість міністерств в уряді Польщі можуть скоротити майже вдвічі – ЗМІ

Понеділок, 27 липня 2020, 12:25

Польська керівна коаліція обговорює плани з переформатування уряду, кількість міністерств планують скоротити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

За даними польських ЗМІ, які посилаються на джерела в уряді і в керівній партії "Право і справедливість",  в обговоренні реконструкції уряду поки не фігурують конкретні імена.

"Обговорення має структурний характер. Ведуться аналізи щодо того, від яких міністерств ми можемо відмовитися і хто може взяти на себе їх компетенцію. Тільки на основі цих аналізів будуть прийматися рішення кадрового характеру" - сказало одне з джерел.

Повідомляється, що в рамках коаліції створено робочу групу, яка займається розробкою спільної позиції щодо реконструкції уряду, його структури і персоналій.

Очікується, що після змін в уряді позиція прем'єр-міністра Матеуша Моравецького зміцниться.

Нинішні плани передбачають, що кількість міністерств скоротиться.  "Право і справедливість" навіть говорить про скорочення до 11-12 сильних відомств замість нинішніх 20. Це має впорядкувати процеси прийняття рішень і зламати зрештою закриття міністерств у власних компетенціях і сферах обов'язків.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович минулого тижня натякнув, що може піти у відставку зі своєї посади, тоді як партія влади розглядає кадрові зміни в уряді після президентських виборів на початку липня.

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