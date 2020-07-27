Число министерств в правительстве Польши могут сократить почти вдвое – СМИ

Польская правящая коалиция обсуждает планы по переформатированию правительства, количество министерств планируют сократить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

По данным польских СМИ, которые ссылаются на источники в правительстве и в правящей партии "Право и справедливость", в обсуждении реконструкции правительства пока не фигурируют конкретные имена.

"Обсуждение носит структурный характер. Проводится анализ, от каких министерств мы можем отказаться и кто может взять на себя их компетенцию. Только на основе этих анализов будут приниматься решения кадрового характера", - сказал один из источников.

Сообщается, что в рамках коалиции создана рабочая группа, которая занимается разработкой общей позиции по реконструкции правительства, его структуры и персоналий.

Ожидается, что после изменений в правительстве позиция премьер-министра Матеуша Моравецкого укрепится.

Нынешние планы предусматривают, что количество министерств сократится. "Право и справедливость" даже говорит о сокращении до 11-12 сильных ведомств вместо нынешних 20. Это должно упорядочить процессы принятия решений и сломать, в конечном счете, закрытие министерств в собственных компетенциях и сферах обязанностей.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на прошлой неделе намекнул, что может уйти в отставку со своего поста, тогда как партия власти рассматривает кадровые изменения в правительстве после президентских выборов в начале июля.