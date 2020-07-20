Глава МЗС Польщі натякнув, що може піти з посади 

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в понеділок натякнув, що може піти у відставку зі своєї посади, тоді як партія влади розглядає кадрові зміни в уряді після президентських виборів на початку липня.

Про це Чапутович розповів у інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.

"Кілька місяців тому ми домовилися з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким про продовження моєї місії до президентських виборів", - сказав глава МЗС Польщі.

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Він додав, що на нього немає тиску з боку керівної партії "Право і справедливість", щоб він пішов у відставку.

"Але я думаю, що це хороший момент для змін у верхівці нашої дипломатії", - сказав Чапутович.

Він підкресливє, що не очікує на різку зміну міжнародної політики Польщі у разі свого потенційного відходу.

У неділю глава PiS Ярослав Качинський анонсував кадрові перестановки у польському уряді. Він запевнив, що прем’єр Матеуш Моравецький збереже свою посаду.