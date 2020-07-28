Болгарія змінила правила в'їзду для українців: пускатимуть з негативним ПЛР-тестом

Громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати до Болгарії за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС Болгарії.

"З 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати в Болгарію з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред’явити негативний ПЛР-тест діє з 30 липня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в’їзд з негативним ПЛР-тестом дозволений громадянам інших третіх країн, які їдуть із певних причин: діяльність сезонних сільськогосподарських робітників та робітників у сфері туризму; подорожі з навчальною метою; мандрівники з гуманітарних міркувань та торговельна, економічна та інвестиційна діяльність.

ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають до Болгарії з країн-членів ЄС, Великобританії, країн Шенгену, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Нагадаємо, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19.

Як повідомлялося, надзвичайна епідемічна ситуація в Болгарії буде продовжена на місяць до 31 серпня 2020 року.