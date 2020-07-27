Болгарія продовжить стан надзвичайної епідемічної ситуації на місяць

Надзвичайна епідемічна ситуація в Болгарії буде продовжена на місяць до 31 серпня 2020 року.

Про це у понеділок на брифінгу оголосив прем'єр-міністр Бойко Борисов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

"За наказом міністра охорони здоров'я надзвичайна ситуація буде продовжена на місяць", - сказав Борисов.

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Борисов також повідомив, що уряд пропонує виділити 1,2 млрд болгарських левів (580 млн євро) на нові соціально-економічні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Зокрема, три місяці всім пенсіонерам додатково виплачуватимуть 50 левів (25 євро). Серед іншого, виплати працівникам із "передової" коронавірусу буде збільшено на 30% - кошти виділять для структур міністерств охорони здоров'я, внутрішніх справ, праці та соціальної політики, Національного фонду медичного страхування, Національного інституту соціального забезпечення та інших.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії в Болгарії досягла 10 427, померли 340 людей.

Нагадаємо, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19.