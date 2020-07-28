Прем’єр Іспанії розкритикував Британію через карантин для мандрівників

Іспанський прем’єр Педро Санчес заявив, що Британія зробила помилку, коли у вихідні вирішила ввести карантин для людей, які подорожують з Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Санчес виступив із заявою відразу після того, як Британія завдала нового удару по будь-яких сподіваннях на відродження іспанського туризму, поширивши рекомендацію, що забороняє всі несуттєві подорожі і що вже застосовувалася до материкової Іспанії, на Балеарські і Канарські острови.

"Ця помилка, на мою думку, і, отже, відсутність узгодженості у відповіді Сполученого Королівства, заснована на розгляді сукупної захворюваності (вірусом) у всій країні", - сказав Санчес.

Зростання захворюваності коронавірусом зосереджено в двох регіонах - Каталонії і Арагоні, сказав він, додавши, що "у більшій частині Іспанії захворюваність дуже сильно поступається навіть цифрам, зареєстрованим в Сполученому Королівстві".

Минулого року британці складали більше п'ятої частини іноземних туристів в Іспанії, яка значною мірою залежить від туризму.

Прем'єр-міністр заявив, що британський уряд не попередив Іспанію про введення карантину.

Загальний карантин, запроваджений Британією у вихідні щодо тих, хто повертається з Іспанії, був розкритикований туристичними компаніями як непропорційний і імпульсивний.

В понеділок постраждалі готелі Іспанії запропонували заплатити іноземним туристам за тести на коронавірус, щоб заманити відвідувачів, стурбованих новою хвилею випадків захворювання і раптовим введенням Британією двотижневого карантину.