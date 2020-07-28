Премьер Испании раскритиковал Британию за карантин для путешественников

Испанский премьер Педро Санчес заявил, что Британия сделала ошибку, когда в выходные решила ввести карантин для людей, путешествующих из Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санчес выступил с заявлением сразу после того, как Великобритания нанесла новый удар по надеждам на возрождение испанского туризма, распространив рекомендацию, которая запрещает все несущественные путешествия и которая уже применялась к материковой Испании, на Балеарские и Канарские острова.

"Эта ошибка, по моему мнению, и, следовательно, отсутствие согласованности в ответе Соединенного Королевства, основанное на рассмотрении совокупной заболеваемости (вирусом) по всей стране", - сказал Санчес.

Рост заболеваемости коронавирусом сосредоточен в двух регионах - Каталонии и Арагоне, сказал он, добавив, что "в большей части Испании заболеваемость очень сильно уступает даже цифрам, зарегистрированным в Соединенном Королевстве".

В прошлом году британцы составляли более чем пятую часть иностранных туристов в Испании, которая в значительной степени зависит от туризма.

Премьер-министр заявил, что британское правительство не предупредило Испанию о введении карантина.

Всеобщий карантин, введенный Британией в выходные в отношении тех, кто возвращается из Испании, был раскритикован туристическими компаниями как непропорциональный и импульсивный.

В понедельник пострадавшие отели Испании предложили заплатить иностранным туристам за тесты на коронавирус, чтобы заманить посетителей, обеспокоенных новой волной случаев заболевания и внезапным введением Британией двухнедельного карантина.