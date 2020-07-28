Десятки мігрантів втекли з карантинного центру на Сицилії

Десятки мігрантів втекли з карантину на Сицилії, всього через день після того, як майже 200 осіб втекли з іншого міграційного центру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У понеділок десятки мігрантів втекли з намету без вікон, встановленого підрозділом цивільного захисту в Порто-Емпедокле на західному узбережжі Сицилії.

Мігранти були відправлені туди відбувати 14-денний карантин після прибуття в країну. За повідомленнями ЗМІ, намет, розрахований на 100 осіб, був заповнений більш ніж 500 мігрантами.

У заяві Міністерства внутрішніх справ йдеться, що більшість мігрантів знайшли, і ні у кого з протестованих не знайшли коронавірусу.

Раніше мер Порто-Емпедокле Іда Карміна, яка заявляла, що присутність мігрантів може підірвати туристичний сектор, засудила нелюдські умови на карантинному об'єкті і закликала уряд і Європейську комісію втрутитися в ситуацію.

Сотні людей продовжують щодня прибувати в південну Італію, особливо на острови Лампедуза і Сицилія, і місцева влада говорить, що не може впоратися з потоком мігрантів на тлі проблем з коронавірусом.