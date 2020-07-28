Десятки мигрантов сбежали из карантинного центра на Сицилии

Десятки мигрантов сбежали из карантина на Сицилии, всего через день после того, как почти 200 человек сбежали из другого миграционного центра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В понедельник десятки мигрантов сбежали из палатки без окон, установленной подразделением гражданской защиты в Порто-Эмпедокле на западном побережье Сицилии.

Мигранты были отправлены туда отбывать 14-дневный карантин по прибытии в страну. По сообщениям СМИ, палатка, рассчитанная на 100 человек, была заполнен более чем 500 мигрантами.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что большинство мигрантов нашли, и ни у кого из протестированных не выявили коронавирус.

Ранее мэр Порто-Эмпедокле Ида Кармина, которая заявляла, что присутствие мигрантов может подорвать туристический сектор, осудила нечеловеческие условия на карантинном объекте и призвала правительство и Европейскую комиссию вмешаться в ситуацию.

Сотни людей продолжают ежедневно прибывать в южную Италию, особенно на острова Лампедуза и Сицилия, и местные власти говорят, что не могут справиться с потоком мигрантов на фоне проблем с коронавирусом.