Литва і Польща: ПДЧ має стати наступним кроком для членства України в НАТО

Литва та Польща підтримують прагнення України до членства в НАТО і вважають, що надання Плану дій щодо членства в Альянсі має стати наступним кроком для вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви щодо заснування "Люблінського трикутника".

У документі міністри "із задоволенням відзначили" надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

"Міністри підтримують прагнення України до членства в НАТО. Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО має стати наступним кроком у цьому напрямку", - йдеться у декларації, текст якої оприлюднило у вівторок міністерство закордонних справ України.

Міністри також підтвердили бажання поглиблювати і розширювати українсько-польсько-литовське співробітництво між збройними силами, як на двосторонньому, так і тристоронньому рівні, а також використовувати повною мірою відповідні можливості, створені в рамках НАТО.

Нагадаємо, у вівторок, 28 липня, Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника".

Як пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, це новий формат, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

В рамках "Люблінського трикутника" міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.