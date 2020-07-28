Литва и Польша: ПДЧ должен стать следующим шагом к членству Украины в НАТО

Литва и Польша поддерживают стремление Украины к членству в НАТО и считают, что предоставление Плана действий по членству в Альянсе должно стать следующим шагом к вступлению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы по созданию "Люблинского треугольника".

В документе министры "с удовольствием отметили" предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Министры поддерживают стремление Украины к членству в НАТО. Предоставление Украине Плана действий по членству должно стать следующим шагом в этом направлении", - говорится в декларации, текст которой обнародовало во вторник Министерство иностранных дел Украины.

Министры также подтвердили желание углублять и расширять украинско-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами, как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне, а также использовать в полной мере соответствующие возможности, созданные в рамках НАТО.

Напомним, во вторник, 28 июля, Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника".

Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, это новый формат, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

В рамках "Люблинского треугольника" министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий и при участии избранных партнеров.