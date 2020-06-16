Україна має шанси стати членом НАТО "у правильний момент" - посол США

Україна має шанси стати членом НАТО, коли для цього настане правильний момент.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час відеоконференції заявила посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчисон.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна вважати визнання України членом Програми розширених можливостей НАТО "останнім кроком" до членства в Альянсі, або заміною членства, посол зазначила, що це не є "ні тим ні іншим".

"Цей крок є демонстрацією, що Україна дуже важлива для НАТО. Це дозволить мати більше спільних навчань та забезпечити кращу взаємосумісність сил", - зазначила Кей Бейлі Хатчисон.

Посол зауважила, що немає підстав стверджувати, що партнерство розширених можливостей має замінити потенційне майбутнє членство України в Альянсі.

"Я сподіваюся, що Україна буде членом НАТО, коли настане правильний момент", - зазначила пані Хатчисон.

Вона додала, що такий статус для України, як і Грузії, підтверджує, що ці країни є для НАТО найближчими партнерами та їм надають особливу увагу, оскільки обидві стали жертвами збройної агресії з боку Росії.

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Кей Бейлі Хатчисон наголосила, що США і далі продовжуватимуть непохитну підтримку суверенітету України.

Нагадаємо, 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під проводом НАТО.

Новий віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що після отримання статусу партнера НАТО з розширених можливостей Україна й далі прагне членства у Альянсі.

У Кремлі заявили, що надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями "не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі".