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Британия выделит 2 млрд фунтов в "тысячи миль" велодорожек

Вторник, 28 июля 2020, 15:13

Правительство Великобритании собирается выделить 2 млрд фунтов стерлингов на развитие велосипедной инфраструктуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter заявил премьер Борис Джонсон.

Указанная сумма будет выделена на так называемую "велосипедную стратегию", что предполагает и создание "тысяч миль" новых велодорожек, и обучение для тех, кому это нужно.

"Велосипедные и пешие прогулки играют очень важную роль в борьбе с рядом вызовов в охране здоровья и окружающей среды, стоящих перед нами. Наша велостратегия будет поощрять людей больше ездить на велосипеде - появятся тысячи миль новых велодорожек и обучение для тех, кому это нужно ", - написал Борис Джонсон.

Напомним, вчера Великобритания обнародовала планы борьбы с "бомбой замедленного действия ожирения", запретив телевизионную и онлайн-рекламу нездоровой пищи до 9 вечера, прекратив акции "купи один, получи второй бесплатно" на такие продукты и указывая калории в меню.

Джонсон заявил о намерении бороться с ожирением в Британии после того, как исследования показали, что те, кто страдает ожирением или избыточным весом, имеют повышенный риск смерти от коронавируса или тяжелого течения болезни.

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