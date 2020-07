Британия выделит 2 млрд фунтов в "тысячи миль" велодорожек

Правительство Великобритании собирается выделить 2 млрд фунтов стерлингов на развитие велосипедной инфраструктуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter заявил премьер Борис Джонсон.

Указанная сумма будет выделена на так называемую "велосипедную стратегию", что предполагает и создание "тысяч миль" новых велодорожек, и обучение для тех, кому это нужно.

"Велосипедные и пешие прогулки играют очень важную роль в борьбе с рядом вызовов в охране здоровья и окружающей среды, стоящих перед нами. Наша велостратегия будет поощрять людей больше ездить на велосипеде - появятся тысячи миль новых велодорожек и обучение для тех, кому это нужно ", - написал Борис Джонсон.

Cycling and walking have a huge role in tackling some of the health and environmental challenges that we face.



Our £2bn cycling strategy will encourage more cycling with thousands of miles of new bike lanes, and training for those who want to learn. pic.twitter.com/PwYtqXpdd1