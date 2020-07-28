В уряді розповіли, коли українці можуть чекати послаблень при поїздках до ЄС

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що послаблень при в’їзді до ЄС українцям слід очікувати не раніше осені.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю "Сьогодні".

"Думаю, з вересня можна буде говорити про більш активний діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі сплеску коронавірусу. Тому, полегшення очікуються орієнтовно восени" - сказала Стефанішина.

За її словами, Україна веде роботу на дипломатичному фронті з окремими державами-членами ЄС.

"Ми постійно координуємося з ЄС. Коли показники захворюваності знизяться, тоді будемо говорити про відкриття кордонів. В той же час, Єврокомісія дала рекомендації, за якими кожна країна-член ЄС може приймати рішення окремо. Тому потужна робота ведеться на дипломатичному фронті" - зазначила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, протягом як мінімум ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавірусу.