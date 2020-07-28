В правительстве рассказали, когда украинцы могут ждать послаблений при поездках в ЕС

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что послаблений при въезде в ЕС украинцам следует ожидать не раньше осени.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью "Сегодня".

"Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому, облегчения ожидаются ориентировочно осенью" - сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина ведет работу на дипломатическом фронте с отдельными государствами-членами ЕС.

"Мы постоянно координируемся с ЕС. Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ. В то же время, Еврокомиссия дала рекомендации, по которым каждая страна-член ЕС может принимать решение отдельно. Поэтому мощная работа ведется на дипломатическом фронте", - отметила вице-премьер.

Как сообщалось, Европейский Союз намерен оставить свои внешние границы закрытыми для путешественников с большинства стран, включая США, в течение как минимум еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.