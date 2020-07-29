Під Парижем евакуювали табір на 1500 мігрантів

Поліція Парижа евакуювала в середу вранці великий табір мігрантів, розташований на краю каналу Сен-Дені в Обервільї, де в останні тижні проживали понад 1500 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Операція з евакуації та розміщення мігрантів в різних притулках і спортивних залах столичного регіону почалася незабаром після 6 ранку, заявила префектура, яка послалася, зокрема, на ризик для здоров'я, щоб виправдати евакуацію табору.

"Ця операція є логічним продовженням всіх тих, які ми вже проводили протягом декількох місяців", - заявив префект поліції Парижа Дідьє Лаллеман. "Я хотів би евакуювати всі табори, які знаходяться на околиці Парижа", - додав він.

Імпровізований табір, де було встановлено понад 800 наметів, в основному дав прихисток одиноким чоловікам з Африки або Афганістану. Багато з них раніше пройшли через інші табори в Парижі, послідовно демонтовані, але відтворені трохи далі, в північних передмістях.

Зазначається, що в останні тижні табір став небезпечним місцем, через організований там наркотрафік.