Под Парижем эвакуировали лагерь на 1500 мигрантов

Полиция Парижа эвакуировала в среду утром большой лагерь мигрантов, расположенный на краю канала Сен-Дени в Обервильи, где в последние недели проживали более 1500 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Операция по эвакуации и размещению мигрантов в различных приютах и ​​спортивных залах столичного региона началась вскоре после 6 утра, заявила префектура, которая сослалась, в частности, на риск для здоровья, чтобы оправдать эвакуацию лагеря.

"Эта сделка является логическим продолжением всех тех, которые мы уже проводили в течение нескольких месяцев", - заявил префект полиции Парижа Дидье Лаллеман. "Я хотел бы эвакуировать все лагеря, которые находятся на окраине Парижа", - добавил он.

Импровизированный лагерь, где было установлено более 800 палаток, в основном дал приют одиноким мужчинам из Африки или Афганистана. Многие из них ранее прошли через другие лагеря в Париже, которые были последовательно демонтированы, но воспроизведены чуть дальше, в северных пригородах.

Отмечается, что в последние недели лагерь стал опасным местом, из-за организованного там наркотрафика.