Статус Донбасу і обмін полоненими: ЗМІ дізналися вимоги РФ на переговорах в Берліні

Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.

Про це йдеться в неофіційному робочому документі російської делегації, з яким ознайомилось німецьке видання Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Робочий документ російської делегації був переданий в лондонський Dossier Center з російських урядових кіл, зазначає видання.

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Відповідно до документа, російська сторона вимагає, щоб Київ представив проєкт змін української Конституції до 6 липня у мінській контактній групі. Він повинен визначити шлях для майбутнього особливого статусу ОРДЛО в державному устрої України.

Росія також вимагає, щоб Київ активізував свої зусилля з реалізації так званої формули Штайнмаєра. Вона передбачає, що колишні сепаратистські райони автоматично отримають постійний особливий статус, як тільки ОБСЄ визнає місцеві вибори там вільними і справедливими.

Згідно з неофіційним робочим документом, російська делегація наполягає, щоб Київ здійснив подальші кроки щодо розведення військ і обміну полоненими.

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РФ каже, що Україна повинна "без додаткових умов" до 6 липня скласти список полонених в певному форматі, чийого звільнення вона вимагає від сепаратистів. У свою чергу, сепаратисти також представлять відповідний список ув'язнених.

3 липня в Берліні відбудеться зустріч політрадників "нормандського формату". До Німеччини вирушила українська делегація, до якої увійшли, зокрема, керівник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також низка російських ЗМІ повідомили, що Дмитрій Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, 3 липня прибув у Берлін.

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