Іспанія закриває половину своїх вугільних електростанцій

Іспанія в кінці червня вивела з експлуатації половину своїх вугільних електростанцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

З 30 червня в країні припинили роботу 7 із 15 вугільних електростанцій, після того як їхні власники вирішили, що переобладнання станцій відповідно до вимог законодавства ЄС є фінансово невигідним. Це електростанції в А-Корунья, Астурії, Ла-Робла, Леоні, Теруелі, Кордові та Паленсії. Інформацію підтвердили виданню компанії-власники - Naturgy, Endesa, Viesgo та Iberdrola.

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Ще чотири станції готують до закриття у 2021-2022 році.

Декілька років тому усі ці вугільні електростанції були відповідальні за близько 15% усіх викидів парникових газів в Іспанії, забезпечуючи у 2018 році 15% потреб в електроенергії. На травень 2020 року, частка електроенергії з вугільних електростанцій скоротилася до 1,4%.

Видання зазначає, що ці кроки є не стільки наслідком політики іспанського уряду, як ситуації на ринку та вимог ЄС.

Іспанське міністерство екологічного переходу, водночас, не приєдналося до групи країн, які пропонують встановити чіткі часові рамки поетапної відмови від вугільних електростанцій.

Півтора року тому в Іспанії закрили вугільні шахти, оскільки вони б не "вижили" без державної підтримки – що заборонено законодавством ЄС.

Нагадаємо, станом на початок червня Велика Британія вперше після промислової революції XIX століття два місяці поспіль не використовувала електрику від вугільних електростанцій.