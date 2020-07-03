Бундестаг схвалив закони про відмову від вугілля в енергетиці

Нижня палата парламенту Німеччини проголосувала в п'ятницю за поетапну відмову країни від вугілля як джерела енергії, підтримавши план, який екологічні групи вважають недостатньо амбітним, а прихильники вільного ринку критикують як порожню витрату грошей платників податків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Два законопроєкти, які, як очікується, отримають схвалення верхньої палати пізніше в п'ятницю, передбачають закриття останньої вугільної електростанції до 2038 року і витрачання близько 40 мільярдів євро, щоб допомогти постраждалим регіонам подолати перехідний період.

До 2022 року вироблення енергії з вугілля у Німеччині має знизитися на 15 гігават, до 2030 року - ще на 16 гігават.

За даними Федерального мережевого агентства станом на 1 квітня 2020 року, вироблення електроенергії з вугілля в країні складало 42 гігавати. Частка вугільної енергетики в першому кварталі в загальному виробленні склала 22,3%. Вітряні електростанції при цьому в цей же період вперше вийшли на перше місце.

Читайте також Уряд Німеччини заплатить 40 млрд євро компенсацій за відмову від ТЕС на бурому вугіллі

Схвалений план є частиною "енергетичного переходу" Німеччини - спроби відучити найбільшу економіку Європи від нагрівання планети викопними видами палива. Досягнення цієї мети ускладнюється в порівнянні з аналогічними країнами, такими як Франція і Британія, через існуюче зобов'язання Німеччини також поетапно відмовитися від ядерної енергетики до кінця 2022 року.

Greenpeace та інші екологічні групи виступили з протестами проти плану уряду, стверджуючи, що він не забезпечить достатньо швидке скорочення викидів парникових газів в Німеччині, щоб досягти цілей, поставлених в Паризькій кліматичній угоді.

"Німеччина, країна, яка спалює найбільшу кількість бурого вугілля в усьому світі, буде обтяжувати наступне покоління ще 18 роками вуглекислого газу", - сказав виконавчий директор Greenpeace Germany Мартін Кайзер.

Але голова головної профспілки шахтарів Німеччини Міхаель Васілядіс привітав цей план рішення, назвавши його"історичною віхою".Він закликав уряд зосередитися на розширенні виробництва відновлюваної енергії та використанні водню як чистої альтернативи для зберігання та транспортування енергії в майбутньому.