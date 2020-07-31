МЗС допоможе МОЗ подолати "труднощі перекладу" у скандальному списку "країн" світу

Міністерство закордонних справ допоможе колегам із Міністерства охорони здоров’я виправити помилки у списку країн, в якому були неправильно вказані географічні назви.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми дуже добрі партнери з моїм колегою Максимом Степановим (глава МОЗ, - ред.), тому щойно ми дізналися про труднощі перекладу, ми одразу запропонували їм свою експертну допомогу і можливість налагодити співробітництво таким чином, щоб у подальшому такі помилки не виникали", - сказав Кулеба.

Раніше із сайту МОЗ прибрали новину зі списком країн, в якому навіть визнавалися території всупереч офіційній позиції України.

Також з сайту міністерства прибрали першу версію цього списку, яка містила ще більше помилок. Втім, її копія доступна для перегляду у веб-архіві.

Списки, очевидно, прибрали після статті ЄвроПравди "Країна Йти та інші шедеври перекладу: як дії МОЗ створюють проблеми для України у світі" і подальшої критики у соцмережах.

У списку були такі країни, як "Західна Сахара", "Турки і Кайкос", і фактично визнавалася незалежність Тайваню від Китаю.

Швидше за все, початково список країн переклали українською через гугл-транслейт із помилками, не консультуючись із МЗС. Варто зауважити, що новини із проміжними списками, які також містять частину помилок, і досі доступні на сайті МОЗ.