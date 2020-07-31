У Польщі не виключають жорсткіших штрафів, якщо люди ігноруватимуть заходи безпеки

Уряд Польщі може посилити "коронавірусні" штрафи, якщо люди будуть ігнорувати заходи безпеки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявив міністр охорони здоров’я Войцех Андрусевич з приводу другого поспіль "антирекорду" приросту хворих.

На запитання ЗМІ про те, чи можливе повернення жорсткішого карантину, міністр відповів, що "можливо все".

"Якщо наступні декілька днів ми продовжимо бачити зростання кількості заражень за межами "спалахів", і якщо будемо бачити, що люди не виконують чинні санітарні правила, можливі більш категоричні заходи для забезпечення дотримання цих правил", - зазначив Андрусевич.

Зокрема, йдеться про більш відчутні суми штрафи за порушення.

Він також зазначив, що МОЗ видасть додаткові рекомендації, якщо продовжиться тенденція до зростання кількості заражень, але "поки рано говорити, на який "крок назад" ми повернемося, якщо будемо повертатися".

Як повідомлялося раніше, сьогодні Польща другий день поспіль зареєструвала "антирекорд" приросту хворих за увесь час епідемії. Вчора підтвердили 615 нових випадків, сьогодні – 657.

Всього в Польщі з початку пандемії інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1 716 померли.