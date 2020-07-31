У Польщі - 657 випадків коронавірусу за добу, новий антирекорд

У п'ятницю міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 657 нових підтверджених випадків коронавірусу - це найбільша кількість за добу від початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

У четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про 615 випадків зараження і до п'ятниці це був найвищий показник.

Кількість нових підверджених випадків коронавірусу за добу від початку пандемії

Всього в Польщі з початку пандемії інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1 716 померли.

657 випадків інфекцій - це на 150 більше, ніж було в середу, коли міністерство повідомило про 512 підтверджених випадків, і більше ніж у вівторок, коли було зареєстровано 502 інфікованих.

Кількість активних випадків коронавірусу SARS-CoV-2 в Польщі збільшилася до 9 985.

Прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич оцінив, що в найближчі дні дані про нові випадки зараження в Польщі залишаться високими.

Нагадаємо, у середу уряд Польщі до 11 серпня продовжив заборону на міжнародні авіаперевезення у зв'язку з епідемією коронавірусу.