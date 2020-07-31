В Польше не исключают жестких штрафов, если люди будут игнорировать меры безопасности

Правительство Польши может усилить коронавирусные штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом заявил министр здравоохранения Войцех Андрусевич по поводу второго подряд "антирекорд" прироста больных.

На вопрос СМИ о том, возможно ли возвращение жесткого карантина, министр ответил, что "возможно все".

"Если следующие несколько дней мы продолжим видеть рост числа заражений за пределами "вспышек", и если будем видеть, что люди не выполняют действующие санитарные правила, возможны более категоричны меры для обеспечения соблюдения этих правил", - отметил Андрусевич.

В частности, речь идет о более ощутимых суммах штрафа за нарушения.

Он также отметил, что Минздрав выдаст дополнительные рекомендации, если продолжится тенденция к росту числа заражений, но "пока рано говорить, на какой" шаг назад "мы вернемся, если будем возвращаться".

Как сообщалось ранее, сегодня Польша второй день подряд зарегистрировала "антирекорд" прироста больных за все время эпидемии. Вчера подтвердили 615 новых случаев, сегодня - 657.

Всего в Польше с начала пандемии инфекция была подтверждена в 45 688 человек, из которых 1716 умерли.