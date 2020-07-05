Греція з понеділка закриє кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на сербське N1info, про це повідомив міністр торгівлі, туризму і телекомунікацій Сербії Расим Ляїч.

За його словами, заборона на в’їзд почне діяти з 06:00 понеділка, 6 липня. Греція прийняла це рішення через епідеміологічну ситуацію в Сербії та велику кількість позитивних тестів у туристів, які прямують із Сербії.

Водночас, громадяни Сербії, які зараз вже знаходяться у Греції, можуть залишатися в країні стільки, скільки планували.

"Вони не будуть видворені з країни, у цьому немає проблеми – люди зможуть завершити відпочинок і повернутися за передбаченим графіком… Є інформація про те, що кордон закривають з 6-ї години ранку. Відтак, думаю, ті, хто в’їхав до шостої, зможуть залишитися", - розповів у коментарі B92 Александар Сенічич, директор Асоціації туристичних агенцій YUTA.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич перед цим казав у коментарі Nova.rs, що грецький кордон може закритися вже з опівночі.

Протягом останнього тижня у Сербії стрімко зросла кількість нових випадків коронавірусу. 27 червня добовий приріст хворих вперше з кінця квітня перевищив 200. 2 липня зареєстрували 359 нових випадків – рекорд з середини квітня*.

У Греції за останній тиждень максимальний добовий приріст нових хворих становив 28 осіб.

Нагадаємо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн, серед них і Сербія.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".

*Дані з порталу worldometers.info, який збирає та порівнює офіційну статистику органів охорони здоров’я усіх країн світу.